Estudantes são selecionados para bolsa atleta universitária

Participantes foram escolhidos mediante provas práticas e análise curricular dos atleta

Quase 100 atletas foram selecionados pelo UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau, em Aracaju, durante seletiva no realizada no dia 19 de fevereiro, na quadra do Colégio Purificação. Os aprovados foram contemplados com bolsas de estudos de até 70%.

O coordenador do curso de Educação Física da UNINASSAU, Kleilson Ricardo Albuquerque, explica que, para as modalidades de handebol e futsal, a seleção aconteceu de forma presencial. Já para as modalidades individuais, a seletiva foi por meio de análise de currículo de atleta.

A seletiva é uma grande oportunidade, principalmente, para aqueles atletas amadores que saem do ensino médio. “Para esses estudantes, é uma chance de se manter no esporte e obter uma formação acadêmica. Devemos ter novas seletivas apenas no próximo ano”, disse Kleilson.

O professor esclareceu que os atletas já foram notificados da aprovação e devem ir até a UNINASSAU, na Avenida Augusto Franco 2340, Bairro Siqueira Campos, para fazer a matrícula. “Logo que os atletas estiverem devidamente matriculados na UNINASSAU, daremos início aos treinamentos”, finalizou o professor.

Foto assessoria

Por Suzy Guimarães