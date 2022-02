Fãs, familiares e amigos prestam as últimas homenagens à cantora Paulinha Abelha. Sepultamento será em Simão Dias

O corpo de Paulinha Abelha será velado nesta sexta-feira (25) em Simão Dias, cidade natal da cantora. A cerimônia, também aberta ao público, acontece no Ginásio de Esportes José Maria.

No inicio da manhã, o corpo foi levado para o Ginásio Constâncio Vieira, onde foi velado durante todo o dia e madrugada. Milhares de fãs prestaram homenagens, líderes religiosos cantaram e também fizeram reflexões sobre a brevidade da vida.

O sepultamento do corpo da cantora está previsto para às 15 horas no cemitério daquela cidade.

Homenagens

O presidente Jair Bolsonaro (PL) utilizou as suas redes sociais na noite da ultima quarta-feira (23), para prestar solidariedade pela morte da cantora Paulinha Abelha, da banda Calcinha Presta.

Bolsonaro disse que o forró brasileiro “sente hoje uma grande perda com o passamento da cantora. Que Deus conforte o coração de todos com seu infinito amor!”, declarou o presidente.

Os digitais influencers Lucas Guimarães e Carlinhos Maia chegaram na tarde desta quinta-feira (24) para acompanhar o velório para despedida da cantora Paulinha Abelha, que morreu na noite desta quarta-feira em um hospital particular da Capital.

Carlinhos e Lucas chegaram ao Ginásio Constâncio Vieira acompanhados da vocalista e amiga Silvânia Aquino.

Outros artistas lamentaram a morte da cantora Paulinha Abelha por meio das redes sociais, a exemplo da cantora Joelma, Wesley Safadão, Luan Santana, dentre outros.

O cantor e colega de banda, Daniel Diau, era amigo pessoal de Paulinha. “Foi uma perda e tanto. Esse palco vai ficar vazio sem ela. Nossa abelhinha está pousando em outras flores, com o Pai”, disse.

A cantora Silvânia, amiga e também vocalista da banda Calcinha Preta foi ao velório no período da tarde e passou mal. Ela foi levada a uma área reservada por familiares.

O cantor Luciano Rocha, da banda Quinteto Sanfonado disse que a morte de Paulinha significa uma grande perda para a música sergipana, brasileira e até internacional.

Entenda

Paulinha Abelha morreu na noite da última quarta-feira (23), em decorrência de um quadro de comprometimento multissistêmico. A cantora apresentou agravamento de lesões neurológicas, constatadas em ressonância magnética, e associada a coma profundo. Foi iniciado protocolo diagnóstico de morte encefálica, que confirmou hipótese após exames clínicos e complementar específicos.

Quem foi Paulinha Abelha

Natural do município de Simão Dias, no interior de Sergipe, Paula de Menezes Nascimento Leça Viana, trabalhou com pai comercializando em feiras livres. Começou a carreira como cantora profissional na banda Panela de Barro, onde fez dupla com o cantor Daniel Diau.