Governo de Sergipe antecipa pagamentos do Mão Amiga Bacia Leiteira e Mão Amiga Laranja

Benefícios estarão disponíveis nesta sexta e sábado para 6.590 pequenos produtores e trabalhadores rurais

Em decorrência do feriado de Carnaval, o Governo de Sergipe, através da Secretaria de Estado da Inclusão e Assistência Social (SEIAS), antecipou o pagamento das parcelas do Programa Mão Amiga. A partir desta sexta-feira (25), está disponível para saque a terceira parcela do Programa Mão Amiga Pró-Sertão Bacia Leiteira; e já no sábado (26), estará disponível o pagamento da quarta e última parcela do Mão Amiga Laranja. O benefício pode ser sacado nos caixas eletrônicos e Pontos Banese, com a utilização do cartão do Programa. As agências estarão fechadas no período de Carnaval. Desde o início das edições em curso, em novembro, o Governo de Sergipe já investiu quase R$ 5 milhões na economia dos municípios, através do Programa.

Para a gerente do Programa Mão Amiga na SEIAS, Maria Auta Carvalho, o recebimento do benefício antes do feriado de Carnaval chega em momento oportuno para essas famílias. A antecipação vem num momento muito importante e necessário, pois a maioria dos 14 municípios da citricultura, por exemplo, tem suas feiras sendo realizadas aos sábados e às segundas-feiras. Nessa ocasião, eles já estarão com a parcela em mãos, para ajudá-los nesse momento de crise econômica, principalmente para as pessoas que estão terminando a entressafra e necessitando de um auxílio na renda”, ressaltou a gerente estadual.

O pagamento desta parcela do Programa Mão Amiga Pró-Sertão Bacia Leiteira irá beneficiar 2.158 pequenos produtores de seis municípios do Alto Sertão Sergipano: Canindé de São Francisco, Gararu, Monte Alegre, Nossa Senhora da Glória, Poço Redondo e Porto da Folha. Cada beneficiário recebe, durante quatro meses, a parcela de R$ 250, paga com recursos do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (Funcep). O benefício corresponde aos meses do período de estiagem: dezembro, janeiro, fevereiro e março.

Já no Mão Amiga Laranja, 4.432 beneficiários de 14 municípios de cultura citrícola, localizados nas Regiões Sul e Centro-Sul do Estado, estão sendo alcançados nesta edição, recebendo um auxilio de R$ 760, em quatro parcelas de R$ 190, durante os meses de entressafra da colheita da laranja – novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. São contemplados trabalhadores rurais de 14 municípios: Indiaroba, Itaporanga, Estância, Boquim, Riachão do Dantas, Pedrinhas, Arauá, Itabaianinha, Cristinápolis, Santa Luzia do Itanhy, Lagarto, Umbaúba, Salgado e Tomar do Geru.

Programa Mão Amiga

O Programa Mão Amiga é realizado pelo Governo de Sergipe desde 2009, mitigando os efeitos do desemprego nos períodos da entressafra da cana e da laranja, entre os trabalhadores rurais. O programa foi ampliado em 2021 com a criação de uma nova vertente, o Mão Amiga Pró-Sertão Bacia Leiteira, para atender, durante a estiagem, até 3.700 pequenos criadores de gado leiteiro do Alto Sertão, que tenham até 10 cabeças e gado – sendo, pelo menos, uma fêmea.

Fonte e foto ASN