Hemose altera horário de atendimento no feriadão de Carnaval

O Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) informa que, durante o feriado prolongado de Carnaval funcionará com horários alterados. Contudo, a liberação de sangue e demais hemocomponentes para rede hospitalar, prossegue em regime de plantão 24 horas.

Nesta sexta-feira, 25, o serviço de doação de sangue e atendimento ambulatorial do Hemocentro funciona no horário normal, 7h30 as 17h. Sábado e domingo, 26 e 27, não tem expediente. Na segunda-feira, 28, a unidade abre das 7h às 11h. Na terça-feira, 1° de março, feriado de Carnaval, não tem expediente e na quarta-feira, 2, o serviço retorna ao funcionamento no horário regular, das 7h30 às 17h.

A enfermeira e gerente de Coleta, Florita Aquino, ressalta que por se tratar de feriado prolongado, é preciso fazer a manutenção dos estoques de plaquetas. “Esse é um componente do sangue que tem validade de cinco dias, por isso queremos convidar os voluntários para fazer sua doação de sangue e reposição das plaquetas. Aguardamos vocês”, convidou ela.

Para doar, o voluntário precisa estar bem de saúde, ter entre 16 a 69 anos de idade, pesar acima de 50 kg e apresentar documento oficial e original de identidade. Já os menores de idade devem apresentar um termo de consentimento assinado pelos pais ou responsável legal.

Vacinas

Em relacao a vacinação contra o coronavirus os cidadãos devem observar os intervalos para doação de sangue. Aqueles que foram imunizados com a vacina Coronavac, deve aguardar 2 dias para doar sangue. E para quem fizer uso das vacinas da Astrazeneca, Pfizer e Janssen, deve aguardar 7 dias para doação.

Mais informações sobre o serviços e agendamentos de doações e campanhas, através dos telefones: 3225-8039, 3259-3174 e 99191-2977.

Acompanhe o funcionamento do Hemose no feriadão:

25/02/2022 – Sexta-Feira – Abre 7h30 as 17h;

26/02/2022 – Sábado – Não tem expediente;

27/02/2022 – Domingo – Não tem expediente;

28/02/2022 – Segunda-Feira – Abre 7h às 11h;

1º/03/2022 – Terça-Feira – Feriado não abre;

02/03/2022 – Quarta-Feira – Retorna Atendimento, 7h30 às 17h.

Fonte e foto SES