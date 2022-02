MPT de Sergipe lança campanha “não pule a infância” contra o trabalho infantil no carnaval

O Ministério Público do Trabalho (MPT) lança nesta quinta-feira, 24, a campanha “Não Pule a Infância”, com o intuito de combater o trabalho infantil e alertar a sociedade sobre os prejuízos desta prática, que se intensifica durante o período de Carnaval. Toda colorida, a campanha traz ilustrações de crianças dançando, brincando e vestindo fantasias. Segundo a instituição, a campanha remete ao papel que crianças devem ter durante as festividades, sem pular etapas e não violar os direitos delas.

O procurador do Trabalho, Raymundo Ribeiro, explica que os casos de trabalho infantil aumentam expressivamente durante as festas carnavalescas, crianças são expostas ao trabalho em comércios e em eventos de rua. “Por isso, campanhas como estas são essenciais para conscientizar os foliões e incentivar denúncias, que podem ser feitas através do Disque 100, pelo aplicativo do MPT ou ainda pelo site da instituição”, explica.

A campanha será veiculada até o dia 2 de março nas redes sociais do Ministério Público do Trabalho (@mptrabalho) e no site do Ministério Público do Trabalho em Sergipe (https://www.prt20.mpt.mp.br/). A ação é realizada em parceria com Organização Internacional do Trabalho (OIT), Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil (Fnpeti), Ministério Público de Sergipe (MPSE), o Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil de Sergipe (Fepeti/SE), o Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região (TRT20) e a Subsecretaria de Inspeção do Trabalho (SIT).

Por Ana Alves