Polícia Civil identifica o motorista envolvido em acidente que vitimou empresário João Tarantella

A Polícia Civil informou nesta sexta-feira (25) que identificou o condutor do veículo envolvido no acidente, que vitimou o empresário João Paes da Costa, o João Tarantela, como era conhecido.

O acidente ocorreu no dia 11 de janeiro, na avenida Etelvino Alves, na zona oeste de Aracaju. Ele faleceu no dia 15 de janeiro.

As informações são de que Carlos Alberto Santos Neres admitiu ser o condutor do carro no dia do acidente e relatou que percebeu um choque, mas que já tinha feito a conversão à direita e, quando olhou pelo retrovisor, não percebeu o acidente.

O depoimento ocorreu na Delegacia Especial de Delitos de Trânsito, de onde o homem foi liberado em seguida.

A polícia informou ainda que para chegar à identificação do condutor do veículo, os investigadores filtraram 83 veículos com o mesmo padrão do carro envolvido no acidente.

A delegada Daniela Lima Barreto, responsável pelas investigações, informou que a identificação do condutor encerra a primeira fase dos trabalhos.

A partir de agora, o inquérito policial vai se concentrar na elucidação das responsabilidades relacionadas ao caso. Para isso, a Polícia Civil aguarda a conclusão dos laudos periciais e de algumas diligências.