População deve manter cuidados com a pandemia durante o Carnaval

Nesta semana, o Governo de Sergipe decretou ponto facultativo nos dias 28 de fevereiro

e 1º de março, período de Carnaval. Em Aracaju, outros segmentos da economia já haviam anunciado o fechamento durante estes dias. Diante do feriado prolongado, especialistas estão preocupados com a disseminação do coronavírus.

Mesmo com festas públicas proibidas e eventos privados com público limitado, o período

de carnaval preocupa médicos e autoridades em saúde, pois, no ano passado, mesmo com as restrições, foram registradas aglomerações em diversos pontos do Estado. O diretor de negócios corporativos da Unimed Sergipe, Márcio Barretto, explica que, mesmo com os

números de casos de Covid-19 em queda, é preciso a população permanecer em alerta.

“O Carnaval está chegando e este é um fator muito preocupante. Eu peço que as pessoas

redobrem a atenção, pois o pico da pandemia está diretamente relacionado com o nosso comportamento. Peço que as pessoas continuem usando máscara, higienizando as mãos e que não façam aglomeração. Curtam o carnaval em casa, junto com a família”, comenta Márcio.

Nas últimas semanas, o Estado de Sergipe vem registrando uma desaceleração no números

de casos de Covid-19, assim como de óbitos e de internamentos em decorrência da doença. Dr. Márcio conta que esta diminuição também vem sendo registrada no Hospital Unimed.

“Desde o início de fevereiro, estamos percebendo uma queda acentuada no número de pessoas

que procuram a urgência do Hospital Unimed, especificamente para casos de Covid. Essa queda chega a 90% em relação ao último pico da pandemia, o que nos deixa bastante aliviados”, complementa Márcio Barretto.

Fonte ascom Unimed