Prefeito de Aracau assina decreto que reformula Comissão de Negociação com servidores

O prefeito Edvaldo Nogueira assinou, nesta quinta-feira, 24, o decreto 6.696/22, que institui a Comissão de Negociação com os servidores públicos municipais, através de suas respectivas entidades sindicais. As diretrizes estabelecidas pelo decreto reformulam a composição do grupo.

“Este decreto dá melhor formatação à Comissão de Negociação, para que as discussões com os servidores, através de seus sindicatos, aconteçam de maneira mais organizada. Entendemos a importância desta interlocução e temos atuado sempre com transparência neste diálogo com os sindicatos, de modo que a Comissão seguirá cumprindo seu papel de forma efetiva”, afirmou o prefeito.

A comissão é formada pelos secretários de Governo (coordenador do grupo); da Fazenda; de Orçamento, Planejamento e Gestão; pelo secretário ou dirigente de órgãos a que se subordina a categoria representada, e um representante de entidade sindical da categoria.

No decreto, a administração municipal ressalta que é “interesse e responsabilidade do governo manter abertas as negociações com os servidores públicos, através de suas entidades sindicais, acerca de questões salariais, organização das carreiras e condições de trabalho com observância da responsabilidade fiscal e concorrendo para uma prestação mais eficiente de serviços à população”.

