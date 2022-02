Prefeitura de Socorro faz parceria com IBGE para divulgar Censo 2022

Sabendo como o censo demográfico é importante para entendermos a situação de vida de todos os brasileiros, a Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro, por meio das secretarias municipais de Governo, Administração, Planejamento, Saúde, Assistência Social e Comunicação, realizou uma reunião com integrantes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de Sergipe para conversar sobre o processo e o passo a passo do Censo 2022.

Durante a reunião, foram mostradas as propostas, datas e procedimentos para o Censo 2022. Foi decidido entre os secretários, representantes de cada secretaria e os coordenadores do Instituto, que todos os serviços do município estão à disposição do IBGE, como por exemplo, a disponibilidade de espaços públicos, campanhas de conscientização à população sobre a importância de participar do Censo.

Segundo o secretário de Governo, Renato Nogueira, a prefeitura dará todo o suporte que o IBGE precisar: segurança para os agentes e locais e estruturas para a coleta dos dados do Censo 2022. O coordenador de Área de Nossa Senhora do Socorro, Lucas Rodrigues, destacou que “a parceria e o apoio da Prefeitura serão essenciais para a realização do censo. Fará toda a diferença no nosso trabalho”, disse.

Estiveram presentes na reunião a secretária adjunta de Assistência Social, Aída Almeida, o secretário de Planejamento, Francisco Nascimento, de Governo, Renato Nogueira, de Saúde, Enock Ribeiro, e de Comunicação, Carlos Ferreira.

Fonte e foto assessoria