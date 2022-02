Salgado mais uma vez antecipa pagamento dos salários dos servidores

Nesta quinta-feira, 24 de fevereiro, os servidores podiam olhar o saldo na conta que o salário do mês já estava lá. A Prefeitura de Salgado, por meio da Secretaria Municipal de Finanças, já depositou os vencimentos do mês de fevereiro.

Com o pagamento, a atual gestão garante uma economia aquecida no período do Carnaval, que, em razão da pandemia, mais uma vez não terá grandes comemorações. Mas com os salários pagos aos servidores significa que o dinheiro será injetado no comércio e vai movimentar a economia do município.

Além disso, em mais um mês, a Prefeitura de Salgado demonstra respeito ao servidor pagando o salário em dia, sem atrasos e antecipado. Um compromisso firmado desde o ano de 2021 e que a atual gestão está fazendo de tudo para cumprir ao longo deste primeiro ano de administração.

Ascom – Prefeitura de Salgado