Saúde orienta as pessoas a não se descuidarem das medidas protetivas contra a Covid-19 em Sergipe

A secretária de Estado da Saúde, Mércia Feitosa, orienta a população em geral a não se descuidarem das medidas de proteção contra a Covid-19 durante este Carnaval, evitando se expor ao risco de contrair o novo coronavírus. “Não participar de eventos que gerem aglomeração, usar máscara e higienizar as mãos são medidas preventivas que evitam o adoecimento e cortam a transmissão do vírus”, enfatizou a secretária.

Salientou que as medidas de proteção são importantes mesmo neste momento em que a pandemia demonstra estar sob controle. “Mas, não devemos facilitar”, aconselhou Mércia Feitosa, observando que a crise sanitária ainda não acabou.

A secretária Mércia Feitosa reforça também a importância da vacinação e orienta as pessoas que estão com vacinas contra a Covid-19 atrasadas que atualizem o seu esquema vacinal. “Aqueles que ainda não tomaram a segunda dose ou o reforço devem procurar uma unidade de saúde e se vacinar, porque vacina salva vidas. A história recente do novo coronavírus atesta isso. Basta ver que foi a partir da vacinação que começamos a conter a pandemia”, concluiu.

