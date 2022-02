Sergas garante fornecimento de gás natural no estado

Insumo serve como fonte de energia, assim como combustível

O gás natural é uma energia moderna e versátil, utilizada em indústrias, no comércio, em residências e em veículos. Esta modernidade traduz-se em conforto, economia, comodidade e segurança aos seus usuários, tudo isso com respeito ao meio ambiente. Neste sentido, a Sergas oferece, através do gás natural, uma solução energética eficiente e confiável, podendo ser utilizada nas mais diversas aplicações para o melhor desempenho de negócios e sendo distribuída de forma canalizada continuadamente, ou seja, 24 horas por dia. Em Sergipe, sua utilização vem crescendo ano a ano, devido à confiança nos serviços, na assistência e na tecnologia que a Sergas oferece ao mercado.

O gás natural canalizado é uma matriz energética, que pode servir tanto como combustível quanto como fonte de energia, tendo custos competitivos e menor potencial poluente. O gás é também um combustível de transição, que vem ocupando espaço nos polos industriais entre as maiores potências mundiais. Em Sergipe, a Sergas vem fortalecendo o segmento, sendo uma das maiores recolhedoras de impostos para o estado e atendendo as grandes indústrias. Outro diferencial da empresa é a nova concepção de tecnologia de implantação de gasodutos, através do sistema de furo direcional, sem danificar o pavimento da via, pois não ocorre a abertura de valas, causando o mínimo de transtorno aos transeuntes no local da sua aplicação.

O diretor-presidente da Sergas, Valmor Barbosa, avalia que o futuro que se avizinha para Sergipe para o setor é o melhor possível, já que o estado deverá passar da condição de importador, para exportador de gás. “Existe a expectativa de que o polo petrolífero de Carmópolis volte a funcionar ainda neste ano, e que a empresa que adquiriu os ativos e assumirá a exploração dessas reservas de petróleo e gás, passe a vender sua produção para a Sergas, melhorando as condições econômicas no segmento”, lembra.

Economia em relação ao GLP

O aproveitamento do Gás Natural é de 100%, sem perdas residuais. Sua tarifa proporciona uma economia, em média, de 20% em relação ao custo, quando comparado ao GLP. A tarifa é regulada pela Agência de Reguladora de Serviços Públicos de Sergipe (AGRESE), e torna-se decrescente nos segmentos industrial, comercial e de cogeração, ou seja, quanto maior for o consumo, menor a tarifa. Além disso, seu consumo é ilimitado e se paga a quantidade utilizada no mês.

Segurança e praticidade

Por ser canalizado, o Gás Natural chega aos consumidores e empresas por tubulações modernas e seguras, projetadas para uma distribuição contínua. Assim, não há mais a necessidade de manter espaços ocupados com centrais de gás, aproveitando-se melhor as áreas, antes destinadas a reservatórios de cilindros e botijões com produto inflamável, o que reduz os riscos de acidente. Também não é mais preciso haver controle de estoque, manobra de veículos para entrega de gás em frente ao estabelecimento e nem utilização de mangueiras e cilindros para reabastecimento.

O gás canalizado proporciona facilidade operacional para regulagem e controle da combustão, facilidade para automação e instalações mais limpas. A Sergas presta um serviço de qualidade em assistência, seus serviços de atendimento ao usuário são de 24 horas, com muita qualidade, através do número 0800 284 7976.

