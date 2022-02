Suspeito de tráfico de drogas conhecido como “Coroa Paulista” morre em confronto com a polícia

Um homem suspeito de tráfico de drogas, identificado como Marclaino Ramos dos Santos, conhecido popularmente como “Coroa Paulista, morreu após confronto com a policia na tarde desta quinta-feira (24), no conjunto Parque dos Faróis, no município de Nossa Senhora do Socorro.

.Marclaino foi localizado após uma campana policial realizada durante cerca de 36 horas, na qual foram apreendidos 60 kg de maconha em tabletes e uma arma. Segundo informações repassadas pelo Denarc, o homem trazia os entorpecentes de São Paulo e já possuía passagem pela polícia pelo crime de tráfico de drogas.

Além disso, as investigações mostraram que Marclaino costumava se hospedar em pousadas e alugar residências, a fim de armazenar os entorpecentes.

Durante a diligência, a arma, apreendida junto com os tabletes de maconha, foi utilizada pelo suspeito para realizar disparos contra a equipe de policiais civis e dificultar a operação de captura e apreensão dos materiais. A polícia revidou a ação do investigado, que acabou morrendo.

