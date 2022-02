“Vamos deixar de falação e partir para ação”, diz Breno sobre transporte público

Na tarde da última quinta-feira (24), o plenário da Câmara Municipal de Aracaju foi palco da primeira reunião que reuniu parlamentares de outras câmaras e representantes de diversos órgãos. O encontro foi promovido pelo vereador Breno Garibalde, através da Comissão de Transportes, a qual preside. Na ocasião foram debatidas as problemáticas do transporte coletivo da Grande Aracaju, com foco na licitação.

“Foi uma reunião muito proveitosa e que fica pra história, já que foi a primeira vez que conseguimos reunir nessa casa outras casas do legislativo como a da Barra dos Coqueiros, de São Cristovão e de Socorro. Além de representantes da Assembleia Legislativa, DER, SMTT, SINTTRA, Setransp e trabalhares rodoviários. E todos com um único interesse: buscar soluções para restruturação do transporte público, para que seja viável a licitação o quanto antes. A gente sabe das dificuldades enfrentadas há muito tempo, mas precisamos deixar de falação e partir para a ação. Vamos elaborar um documento e levar para os chefes dos executivos municipais e estadual, para tentar resolver o problema e fazer com que a população pare de sofrer”, destacou Breno.

O superintendente da SMTT, Renato Teles, avaliou a reunião como muito positiva e como uma oportunidade de mostrar a realidade do sistema e desmistificar alguns mitos.

“É sempre bom poder levar informação para a população e para os vereadores. Temos que entender a dinâmica do sistema, que passa por uma grave crise não só em Aracaju, como no país inteiro. Precisamos repensar essa forma de remuneração do sistema, que não deve ser somente através do usuário pagante e, assim, conseguir avançar para um serviço de qualidade. É uma oportunidade para discutir o sistema como um todo e não só as questões pequenas do dia-a-dia. O macro precisa ser colocado em pauta, para ser discutido”, afirmou Renato.

Para Raissa Cruz, superintendente do Setransp, a reunião foi muito importante pela discussão e serviu como um momento a mais para ouvir as demandas e unificar forças para ir em busca das soluções.

“Temos um transporte que hoje não tem condições de pagar a sua conta, com um número de passageiros e um custo que só se eleva e precisamos repensar esse modelo. Um modelo de aporte extra-tarifário, um modelo de subsídio de alguma forma através das gratuidades, então é preciso buscar esses recursos e a gente acredita que essa reunião, promovida muito bem pelo vereador Breno, pode ajudar a estruturar esse modelo novo”, ressaltou Raissa.

Presidente da Comissão de Transportes da Assembleia Legislativa de Sergipe, o deputado estadual Garibalde Mendonça, também participou do debate.

“Como é que a prefeitura e o estado podem ajudar? Não é apenas no subsídio do diesel, nós podemos também solicitar que o Governo custeie a gratuidade dos funcionários do Estado. Sairemos desta reunião com um documento para ser encaminhado aos executivos municipais e estadual, para dizer o que queremos. O problema aqui é social, muito mais grave do que a gente pensa”, alertou o deputado.

Grande Aracaju

Durante suas falas, os vereadores dos outros municípios, fizeram muitas pontuações sobre as demandas do sistema de transporte. Dentre elas, a insegurança foi uma das principais reclamações dos parlamentares, que relataram a quantidade de assaltos. Mas como o foco principal da reunião, era tratar o processo licitatório, muito se debateu sobre a necessidade da elaboração de estudos técnicos para restruturação das linhas do sistema e também para saber como cada município, além do Estado, podem contribuir financeiramente.

Por Felipe Martins