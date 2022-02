Artesãos do município de Laranjeiras expõem na Inter Brasil 2022

A cultura e a arte de Laranjeiras estão expostas na InterBrasil 2022, feira de artesanato e moda, que está acontecendo na praça de eventos da orla de Atalaia, em Aracaju, até o próximo dia 06 de março. A abertura do evento aconteceu na noite desta sexta-feira, 25 e contou com a participação de várias autoridades do Estado e, claro, do município de Laranjeiras, que tem uma riqueza material e imaterial para mostrar aos sergipanos e turistas.

Na InterBrasil 2022, a Prefeitura montou estande para os artesãos, que, agora têm mais esta oportunidade de mostrar as potencialidades do município e comercializar os seus produtos. De acordo com o secretário municipal de Cultura e Turismo, Plácido Lyra, na Inter Brasil, participam todos os anos representantes de vários estados do Brasil.

“Esse é um evento já consagrado e, por isso, a Prefeitura de Laranjeiras não mede esforços para que nossos artesãos participem, mostrem e comercializem os seus produtos artesanais. Desde o início, a gestão vem dando apoio, não só aos artesãos laranjeirenses, mas também valorizando a cultura e divulgando a história e a identidade do seu povo, afinal, somos o município-berço da cultura sergipana”, disse Plácido Lyra.

O prefeito José de Araújo Leite Neto (Juca) destacou a oportunidade de geração de renda. “Além de expor, os artesãos têm a oportunidade de ganhar uma renda neste período. Portanto, quero reafirmar que a Prefeitura é parceira e tem o compromisso de valorizar e preservar a cultura e a arte. Dessa maneira, o poder público mantém viva a identidade dos laranjeirenses”, frisou Lyra.

