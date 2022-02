ASPRA/SE recebe denúncia de quebra de hierarquia militar no Batalhão de Choque da PM

O blog Espaço Militar e a ASPRA/SE (Associação de Praças Policiais e Bombeiros Militares de Sergipe) receberam diversas denúncias dando conta de flagrante violação ao princípio da hierarquia no Batalhão de Choque, hierarquia esta que é pilar de sustentação das organizações militares de todo Brasil.

Segundo as denúncias, sargentos que estão lotados naquela unidade especializada, estão tirando serviço de sentinela da guarda, o que é incompatível com o grau hierárquico, bem como, com as atribuições, deveres e responsabilidades, conforme reza o artigo 19, parágrafo 2º, da Lei nº 2.066/76. Ainda segundo as informações obtidas, só seriam valorizados, aqueles que tivessem o Curso de Choque.

A revolta tem sido grande no Batalhão de Choque, pois os sargentos têm que se submeter as ordens ilegais para não serem transferidos, o que pode constituir um assédio moral.

Para se ter uma ideia, chegaram até a disfarçar o termo de guarda do quartel para controlador de acesso ao quartel, ou seja, as mesmas atribuições do sentinela da guarda.

Espera-se que o Comandante-Geral da PMSE, Coronel Marcony Cabral, possa apurar o fato e adotar as devidas providências para sanar tais, sob pena de ser acionado o Ministério Público para investigar tais denúncias.

Fonte blog Espaço Militar