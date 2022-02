Carnaval: Segurança Pública define planejamento estratégico de atuação na capital e no interior do estado de Sergipe

Com a chegada do período de Carnaval, que teve início nesta sexta-feira (25) e prossegue até a próxima quarta-feira (1º), as instituições vinculadas à Secretaria da Segurança Pública (SSP) definiram planejamentos estratégicos de atuação para a capital e interior sergipano. As polícias Civil e Militar e o Corpo de Bombeiros estarão com equipes de prontidão para o atendimento de eventuais ocorrências que possam acontecer durante o período carnavalesco. As unidades podem ser acionadas pelos telefones 190 (Ciosp / Polícia Militar), 181 (Disque-Denúncia da Polícia Civil) e 193 (Corpo de Bombeiros).

Polícia Militar

A Polícia Militar montou um planejamento estratégico que contempla um efetivo de 2 mil militares, dos quais 1,2 mil estarão alocados na capital e na Região Metropolitana e outros 800 no interior do estado. Para esse planejamento, foi feito um mapeamento das áreas consideradas de baixo, médio e alto risco, de acordo com a mancha criminal e também levando em consideração as cidades que tinham eventos tradicionais de carnaval e áreas litorâneas.

O tenente-coronel Fábio Machado, assessor de comunicação da Polícia Militar, reiterou que as equipes estarão de prontidão em todo o estado de Sergipe. “Este ano é atípico, mas Polícia Militar, independente de pandemia ou de qualquer situação, estará com reforço de policiamento nas ruas de todo o estado. Sabemos que as pessoas tendem a viajar, por isso a Polícia MIlitar faz o alerta para que as pessoas brinquem, mas tenha responsabilidade sempre”, ressaltou alertando para que as pessoas mantenham a responsabilidade quanto ao uso de equipamentos sonoros e também com a atenção na condução de veículos automotores em seus deslocamentos.

Polícia Civil

A Polícia Civil definiu as escalas de funcionamento das delegacias em regime de plantão durante o período carnavalesco. As unidades plantonistas estarão com equipes compostas por delegados, agentes e escrivães de polícia para o registro de boletins de ocorrência e deflagração de diligências e ações policiais. Haverá plantões nas unidades das cidades de Canindé de São Francisco, Pirambu, Tobias Barreto, Estância, Nossa Senhora da Glória, Itabaiana, Lagarto, Neópolis e Propriá. Em Aracaju, a Polícia Civil mantém os plantões da Central de Flagrantes e do Departamento de Atendimentos a Grupos Vulneráveis (DAGV).

O coordenador das delegacias da capital, delegado Jonathas Evangelista, ressaltou que haverá unidades plantonistas distribuídas estrategicamente pelo estado. “Embora seja um ano atípico, a Polícia Civil resolveu manter o esquema tradicionalmente elaborado de policiamento judiciário e estamos disponibilizando plantões. Sabemos que o estado de Sergipe recebe bastante turistas em busca de tranquilidade e descanso, e a Polícia Civil vai disponibilizar todos esses serviços”, mencionou.

Corpo de Bombeiros

A operação especial organizada pelo Corpo de Bombeiros ocorrerá entre os dias 26 de fevereiro e 1º de março. O efetivo empregado na Operação Carnaval será composto por 120 bombeiros militares. As unidades abrangidas pela operação são :Aracaju (Coroa do Meio/Atalaia/Aruana), Barra dos Coqueiros (Praia da Costa), Nossa Senhora do Socorro (Prainha), Itaporanga D’Ajuda (Caueira), Estância (Praia do Abaís e Praia do Saco), Lagarto (Barragem), Propriá e Campo do Brito.

O tenente-coronel Jailson Francisco, comandante do Quartel de Lagarto e Campo do Brito, destacou que já há guarnições de plantão e de sobreaviso para o atendimento à população. “O Corpo de Bombeiros já tem equipes que ficarão à disposição da sociedade nos eventos e nas regiões de banho. Serão montadas duplas que ficarão preparadas para fazer algum salvamento”, enfatizou.

O tenente-coronel Jairo Cruz ressaltou que foi feito um mapeamento prévio para identificar as áreas de maior risco e que serão mais frequentadas em Sergipe. “Considerando esse momento atípico sem os grandes carnavais de rua, com o aumento do número de banhistas, o Corpo de Bombeiros montou um planejamento cobrindo as principais áreas de banho. É importante seguir orientações para que o momento de lazer não se torne um transtorno”, acrescentou.

O Corpo de Bombeiros também orienta que as pessoas fiquem próximas às áreas onde há presença de guardas-vida, seja do Corpo de Bombeiros ou locais, que conhecem a movimentação das águas e a existência de pedras e estacas, partes que não podem ser utilizadas para o banho. A instituição também orienta para que as pessoas mantenham a calma e que tenham cuidado com as crianças, além de estar atentas ao consumo de bebidas alcoólicas.

Fonte e foto SSP