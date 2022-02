Instituto de Identificação detalha nova carteira de identidade

O Instituto de Identificação Papiloscopista Wendel da Silva Gonzaga (IWGS) está em processo de adaptação para a emissão da nova carteira de identidade nacional, que terá como número de identificação o CPF do cidadão. O novo documento reduz ainda mais as tentativas de fraude contra o documento de identificação. A previsão para emissão da nova carteira de identidade é janeiro de 2023.

De acordo com o diretor do IIWGS, Jenilson Gomes, a nova carteira de identidade também traz benefícios para o cidadão. “A nova carteira de identidade vem para resolver definitivamente a quantidade de documentos que o cidadão tem que portar. A nova carteira integra todos os números em um único documento. A primeira via será gratuita, mas a atual não perde a validade”, destacou.

O processo de validação também receberá melhorias, já que haverá um único número de identificação para o cidadão em todos os estados. Atualmente, cada unidade da federação emite um documento e, consequentemente, o cidadão acaba tendo vários RGs.

“Será mais segura para a população e o processo será mais rápido. Por ser uma única chave, os institutos de identificação poderão validar com mais rapidez e garantir o acesso a esse documento a quem mais precisa”, acrescentou Jenilson Gomes.

A nova carteira de identificação também integra Sergipe ao Sistema Nacional de Comunicação de Dados, conforme mencionou Jenilson Gomes. “Com essa nova carteira, o acesso aos serviços públicos e financeiros será facilitado. Com o sistema nacional, todo o processo se tornará ainda mais, minimizando ainda mais a quantidade de fraudes”, concluiu.