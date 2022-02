Polícia Civil localiza e recupera na Bahia um trator roubado no município de Malhador

O Grupo Especial de Combate a Roubos e Furtos (Gecrof), da Polícia Civil de Sergipe, localizou e recuperou nesta sexta-feira (25), na Bahia, um trator que foi roubado na cidade de Malhador, na madrugada do domingo (20).

O veículo foi encontrado na cidade de Jeremoabo, onde foi apreendido com o auxílio da polícia local e transportado de volta a Sergipe, para que retornasse ao seu legítimo proprietário.

Segundo levantamentos, o trator foi vendido para um morador do município baiano e, de acordo com as autoridades, o comprador agiu de boa fé e, por isso, não foi preso.

Ainda segundo a Polícia Civil de Sergipe, a investigação do caso será continuada pela Delegacia de Malhador, para identificar os envolvidos no crime, concluindo assim o inquérito policial.

