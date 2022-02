Regularidade da limpeza pública será mantida durante o Carnaval

Com o aumento da movimentação de pessoas na cidade, principalmente na região litorânea, a Prefeitura de Aracaju manterá a regularidade na limpeza e conservação dos espaços públicos da capital sergipana durante o Carnaval.

De acordo com o diretor de operações da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), Bruno Moraes, as ações direcionadas à limpeza na faixa de areia das praias, com serviços de varrição e recolhimento de resíduos, serão intensificadas com o reforço no quantitativo de agentes.

“Além da coleta diária do lixo proveniente dos bares e restaurantes das orlas da Atalaia e Sul, teremos mais de 40 agentes concentrados na extensão de praias entre a Coroa do Meio e Viral para o pronto atendimento às demandas ocasionadas pelo despejo inadequado de descartáveis e pequenas embalagens deixados por banhistas”, detalha o diretor.

A boa condição de balneabilidade a turistas e aracajuanos também será assegurada com a continuidade do trabalho de remoção das plantas aquáticas que ainda chegam ao litoral de Aracaju. “O objetivo é garantir o bem-estar e conforto daqueles que buscam a tranquilidade da nossa cidade nesse período de feriado prolongado”, destaca Moraes.

Paralelamente, a Emsurb permanecerá com equipes mobilizadas nos bairros em diferentes frentes de atuação por meio dos mutirões. “A coleta do lixo domiciliar ocorre sem alterações. O programa Cata Treco inicia a semana (28) atendendo o bairro Porto Dantas. Já na quinta (3) e sexta-feira (4) circulará pelo bairro Coroa do Meio”, pontua.

Com relação ao funcionamento das seis Estações de Entrega Voluntária de Resíduos Sólidos (Ecopontos), Bruno informa que todas estarão abertas ao público normalmente, das 7h às 12h e das 13h às 17h.

Foto: Felipe Goettenauer

Ascom Emsurb