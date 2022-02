Valor médio da gasolina fecha a R$ 6,830 e o etanol a R$ 5,545 nos postos de abastecimento

Região Sudeste lidera com a gasolina mais cara na média nacional, a R$ 6,908, e o Norte tem o maior preço para o etanol (R$ 5,905)

Dados do Índice de Preços Ticket Log (IPTL), referente ao período de 18 a 24 de fevereiro, apontam que o preço médio do litro da gasolina seguiu em estabilidade no período e fechou a semana pré-carnaval a R$ 6,830, recuo de 0,5% no valor em comparação com a primeira quinzena de fevereiro. Já o etanol apresentou baixas de até 2% em relação aos primeiros dias do mês, e fechou o período a R$ 5,545.

Entre as regiões brasileiras, o destaque da gasolina mais cara ficou com o Sudeste, (R$ 6,908), valor 1,14% mais caro em comparação à média nacional. A menor média para esse combustível pode ser encontrada nos postos do Sul, a R$ 6,518, preço 4,6% mais barato ante a média nacional. Os motoristas que abastecerem na Região Norte encontrarão o maior preço médio do país para o etanol, a R$ 5,905, valor 1,14% mais caro em relação à média nacional. Já o menor preço foi registrado nas bombas do Centro-Oeste, por R$ 4,979, preço 10,2% mais barato no comparativo nacional.

O preço médio do litro do diesel comum manteve estabilidade no período e fechou a semana pré-carnaval a R$ 5,837, com 0 ,12% de recuo no valor em relação a primeira quinzena de fevereiro. Já o diesel S-10, fechou o período a R$ 5,911, em estabilidade se comparado aos primeiros dias do mês, em que o preço médio estava em R$ 5,912. Na análise regional, o Norte se destacou com as maiores médias para o diesel comum e o S-10, a R$ 6,040 e R$ 6,122, respectivamente, sendo 3,8% e 3,6% mais caros em relação à média nacional. O menor preço médio para os dois tipos de diesel foi encontrado na Região Sul, a R$ 5,454 o comum, e R$ 5,517 o S-10, sendo 6,6% e 6,7% mais baratos no comparativo com a média nacional.

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Ticket Log, que tem grande confiabilidade, por causa da quantidade de veículos administrados pela marca: 1 milhão ao todo, com uma média de oito transações por segundo. A Ticket Log, marca de gestão de frotas e soluções de mobilidade da Edenred Brasil, conta com mais de 30 anos de experiência e se adapta às necessidades dos clientes, oferecendo soluções modernas e inovadoras, a fim de simplificar os processos diários.

Foto divulgação

Fonte RPMA Comunicação