Casal de pastores evangélicos e filho são presos no interior de SP

Um casal de pastores evangélicos, de 43 e 44 anos, e um filho, de 25, investigado por matar uma mulher em Sergipe, foram presos na última quinta-feira (24), no município de Araçatuba (SP). Eles estavam foragidos. Um outro filho adolescente também teria participado da ação.

O corpo de uma mulher de 35 anos, que morreu espancada em julho de 2020 no conjunto Marivan, Bairro Santa Maria, em Aracaju, está sendo procurado pela Polícia Civil sergipana.

As informações passadas pela polícia dão conta que o trio estava foragido e tinha mandado de prisão em aberto pelo envolvimento no crime praticado há cerca de dois anos, no Bairro Santa Maria, em Aracaju.

Ainda segundo a polícia, na época, a vítima foi acolhida pela família, sendo forçada a trabalhar em condições análogas à escravidão. Ela teria sido torturada e espancada até a morte, mas o corpo ainda não foi encontrado.

As investigações contaram com o apoio da 9ª Delegacia Metropolitana, Divisão de Inteligência (Dipol) e o apoio operacional da Polícia Civil do Estado de São Paulo.

Os suspeitos serão transferidos para Sergipe, onde prestarão depoimento ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).