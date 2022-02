Especialista alerta para a importância de curtir o carnaval com cuidados. Veja algumas dicas

É chegada a hora mais esperada por muitos brasileiros, período de alegria e festas, o carnaval. No entanto, a pandemia mudou a forma de vivenciar esse momento, uma vez que evitar aglomerações é fundamental para barrar o avanço da covid-19, mas é possível aproveitar com cautela. A psicóloga do Sistema Hapvida, Ivana Teles, traz algumas dicas que vão te ajudar a programar a sua festa.

“Você pode reunir seus amigos e familiares, mas atenção, pequenos grupos, nada de aglomeração. Pode decorar a casa em formato bem festivo, além de promover brincadeiras divertidas para que haja entrosamento entre as pessoas. Entre as brincadeiras que podem animar nesse carnaval é o karaokê, que é bem interessante e super acessível”, relata Ivana Teles. Mas, se você é uma pessoa que gosta de algo mais tranquilo, a psicóloga diz que “você pode assistir um bom filme e divertido. Algo que você goste e faça sentido, então, reúne a família e faz a pipoca”.

O feriado pode ser também um período para os cuidados pessoais e momento de relaxamento para repor as energias das atividades rotineiras.

“Outra possibilidade de proporcionar esses momentos de relaxamento e bem-estar, até mesmo para fugir da rotina é resgatar velhos hábitos de hobbies. Na correria do dia deixamos de fazer coisas que gostamos, porque não conseguimos resgatar. Por exemplo, para algumas pessoas o hábito da leitura é algo maravilhoso. Começa a analisar o que você gostava de fazer e deixou de lado, tenta fazer esses resgates”, completa a psicóloga.

Uma boa dica que não poderia ser deixada de lado pela psicóloga Ivana Teles é sobre o autocuidado. Algo que nos traz prazer, mas que esquecemos às vezes de cuidar de si mesmo. “Já imaginou você esses dias que tem uma rotina tão intensa colocando seu autocuidado em dia. Fazendo coisas que você gosta, como, por exemplo, tomar um banho relaxante é algo maravilhoso e que pode ser inserido na rotina novamente. Afinal de contas, a vida não é só responsabilidade”, enfatiza a especialista.

Precisamos dos momentos de descanso, pausa. Já que estamos falando de descanso, outra ferramenta é desligar os telefones, se desconectar da vida on-line para aproveitar as pessoas que estão do nosso lado, o espaço e o local”, conclui.

Por Laila Oliveira