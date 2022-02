Confira a programação carnavalesca das emissoras Aperipê

São mais de 100 horas de conteúdo carnavalesco na programação da Aperipê TV, canal 6.1, assim como a Aperipê FM, 106.1

Entre os dias 25 de fevereiro e 01 de março, a Aperipê TV, canal 6.1, assim como a Aperipê FM, 106.1, terão mais de 100 horas de conteúdo carnavalesco em toda a grade da programação. A ação é promovida pelo governo do Estado, através da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), e visa mais uma vez preservar e valorizar as tradições culturais, os festejos populares e incentivar a população a evitar aglomerações.

A Aperipê TV realizará a exibição de shows e apresentações musicais, sempre às 19h, gravadas por artistas contemplados nos editais da Lei Aldir Blanc (LAB). Já na Aperipê FM, com o tema “O Melhor do Carnaval do Brasil”, os ouvintes terão um passeio musical com o melhor do Carnaval brasileiro.

Segundo o coordenador das rádios Aperipê AM e FM, Benetti Nascimento, os ouvintes poderão fazer uma viagem através do tempo “com as canções que ficaram marcadas na história do carnaval brasileiro. Vamos resgatar as ‘velhas marchinhas’ que marcaram os Carnavais dos anos 40, 50 e 60. Teremos também os sambas campeões dos carnavais cariocas de todos os tempos, para quem gosta de sambas-enredos, a música vibrante de artistas como Ivete Sangalo, Daniela Mercury e Claudia Leite, e, claro, a música carnavalesca de Sergipe também estará por aqui”.

Além disso, o Programa Aperipê Informa dedicará seu horário, das 12 às 13 horas, para dialogar sobre o carnaval, conversar com músicos, cantores e celebridade carnavalescas sobre a festa nos tempos de pandemia. Já na TV, serão veiculados shows da Orquestra Cajuína, Swing Artmania, Cid Natureza, Mayra Félix e David Ricardo.

Programação

Dia 25/02 – Sexta – 19h

Orquestra Cajuína

Dia 26/02 – Sábado – 19h

Swing Artmania – Como Você Nunca Viu

Dia 27/02 – Domingo – 19h

Cid Natureza – Sergipanidade e Alegria

Dia 28/02 – Segunda – 19h

Mayra Félix – Samba é Luz

Dia 01/03 – Terça – 19h

David Ricardo – Só Vibe Massa