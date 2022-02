Homem de 43 anos morre após esfaquear esposa e filhos no Bairro Farolândia, em Aracaju

Um homem de 43 anos morreu na manhã deste sábado (26), após esfaquear a sua mulher e os dois filhos dentro de um apartamento localizado no Bairro Farolândia, em Aracaju.

As informações são de que o suspeito tinha um transtorno mental e teria desferido golpes contra si mesmo com uma faca no momento do crime.

A mulher foi socorrida em estado grave e levada ao Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse). Já os dois filhos, que não tiveram as idades divulgadas, foram encaminhados para uma unidade de saúde do bairro.