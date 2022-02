Procon divulga pesquisa de preços e mostra feijão entre R$ 5,45 e R$ 7,49 e arroz R$ 3,35 a R$ 4,19

O Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Aracaju), que integra a Secretaria da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), realizou novo levantamento de preços dos itens da cesta básica, na capital sergipana.

A coleta de dados foi realizada na quinta-feira (24), em dez estabelecimentos comerciais. A equipe do setor de Educação e Pesquisa do órgão verificou os valores aplicados para 50 diferentes produtos nos setores de alimentação, higiene pessoal, produtos de limpeza e hortifruti.

Conforme explica o coordenador do órgão municipal de proteção ao consumidor, Igor Lopes, as pesquisas são desenvolvidas periodicamente com o objetivo de proporcionar uma referência de preços aos consumidores e monitorar o mercado. Esse recurso também subsidia ações da equipe de fiscalização do órgão para apurar denúncias e em ocasião de fiscalizações espontâneas desenvolvidas pelo setor.

O coordenador informa ainda que a variação de preços existe e é permitida pela legislação, desde que não haja abusividade. “Por isso, buscamos incentivar o hábito da pesquisa, pois ela possibilita, também, que os consumidores possam identificar possíveis cobranças abusivas e, dessa maneira, possam recorrer ao órgão e apresentar a sua denúncia, para que as medidas cabíveis sejam adotadas”, frisou Igor Lopes.

Preços

No segmento alimentação o levantamento identificou que o valor do feijão carioca na cidade ficou entre R$5,45 e R7,49. O arroz parbolizado apresentou preços que vão de R$3,35 a R$4,19. Já o açúcar cristal apresentou maior preço de R$ 4,29 e menor de R$ 3,44. O popular cuscuz flocão foi registrado com valores entre R$1,47 e R$ 1,99.

Entre os itens da categoria dos produtos de limpeza, o sabão em pó aparece com valores entre R$1,55 e R$4,99, enquanto o sabão em barra apresentou valores entre R$4,95 e R$12, 99.

Para sanar dúvidas ou registro de denúncias, o Procon Aracaju pode ser acionado através do SAC 151 ou por meio do número telefônico 3179-6040, em dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h. A solicitação também pode ser encaminhada pelo e-mail [email protected]

Informações e foto Procon Aracaju