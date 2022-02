Seduc divulga resultados de processos seletivos em cursos técnico

Foram 80 vagas para o Curso Técnico em Secretaria Escolar e 160 vagas para o Curso Técnico em Nutrição e Dietética

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) divulgou nesta sexta-feira, 25, os resultados dos processos seletivos de algumas unidades de ensino profissionalizantes. Uma delas foi o Instituto de Educação Rui Barbosa (IERB), em Aracaju, cuja seleção ofertou, ao todo, 240 vagas em cursos na modalidade Educação Profissional Técnica de Nível Médio Subsequente. Foram 80 vagas para o Curso Técnico em Secretaria Escolar e 160 vagas para o Curso Técnico em Nutrição e Dietética.

Outro resultado divulgado foi o do Processo Seletivo para o Centro Estadual de Educação Profissional Governador Marcelo Déda Chagas, em Carmópolis, cuja seleção deu-se para 175 vagas em cursos na modalidade Educação Profissional Técnica de Nível Médio Subsequente. Os candidatos participarão da seletiva para os cursos técnicos em Enfermagem, Eletromecânica, Edificação, Agronegócio, e Petróleo e Gás, cada um com 35 vagas.

Já o Centro de Excelência de Educação Profissional Governador Seixas Dória, em Nossa Senhora do Socorro, vai ofertar o curso na modalidade Educação Profissional Técnica (Nível médio), sendo 40 vagas para o Curso Técnico em Segurança do Trabalho, no turno da noite.

Os candidatos selecionados deverão se matricular até o dia 4 de março, levando a seguinte documentação: Histórico de conclusão do Ensino Médio (cursos subsequentes); quatro fotografias 3 x 4 recentes; fotocópia da carteira de identidade (não pode ser carteira de motorista); fotocópia do título de eleitor e comprovante de votação (para maiores de dezoito anos); fotocópia do certificado de reservista (sexo masculino); Termo de Compromisso assinado, preparado pelo Instituto de Educação Rui Barbosa; fotocópia do comprovante de residência com CEP; e cópia do CPF. O início das aulas está previsto para o dia 7 de março.

Selecionados e excedentes do IERB: https://bit.ly/3HpnneV

Selecionados e excedentes do C.E.P. Gov. Marcelo Déda Chagas: https://bit.ly/3Hk1o9r

Selecionados e excedentes do Seixas Dória: https://bit.ly/3vxz7Kr