Sergipe é o 2º estado com maior queda na taxa de desemprego

Sergipe apresentou uma das maiores reduções na taxa desemprego no Brasil. No comparativo entre o 4° trimestre de 2021, em relação ao 3º trimestre de 2021, Sergipe obteve a segunda maior redução com (2,5) pontos percentuais, acompanhando Alagoas que registrou (2,6). Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Trimestral (Pnad Contínua Trimestral) divulgados na quinta-feira (24) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e

.