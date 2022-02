Área de Proteção do Ciclismo estimula a prática da modalidade 

Criada em setembro de 2017, a Área de Proteção à Prática do Ciclismo (APPC), na avenida Santos Dumont, no bairro Atalaia, tem o objetivo de incentivar a prática do ciclismo na capital de uma forma acessível e segura. É uma iniciativa da Prefeitura de Aracaju para fomentar o esporte aracajuano, criando áreas dedicadas à democratização do acesso à prática esportiva.

Devido à pandemia da covid-19, as atividades foram suspensas em abril de 2021, cumprindo as recomendações dos órgãos de saúde. Com a mudança do cenário da pandemia, a APPC foi retomada em junho de 2021. E hoje, em pleno funcionamento, o espaço ganha a atenção e o reconhecimento dos antigos e novos ciclistas aracajuanos.

A área, que é coordenada pela Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), está disponível às terças e quintas-feiras, das 4h30 e 6h30, e aos sábados, das 5h às 10h, com bloqueios em pontos estratégicos da avenida, para evitar o fluxo de carros, motos e ônibus. Além disso, um trajeto alternativo é preparado para desviar o fluxo, que é pequeno devido ao horário.

Dessa forma, a SMTT auxilia em toda a logística da organização local, mobiliza agentes para orientar os motoristas a não entrarem na área que forma a APPC. Para os ciclistas, é uma oportunidade de exercitar o corpo, manter o treinamento em dia e até passear um pouco apreciando as belezas do litoral aracajuano.

O local, que recentemente ficou suspenso para recapeamento da área, retornou mais preparado para receber os ciclistas. Por isso, o gestor da Secretaria Municipal da Juventude e do Esporte, Sérgio Thiessen, evidencia sua importância.

“A área de proteção à prática do ciclismo é uma grande conquista da nossa sociedade e estamos felizes com a sua retomada. Acompanhada de um significado especial, porque temos um lugar de segurança para que os atletas possam treinar, afinal, sabemos que o modal do ciclismo vem crescendo muito em todo o mundo, tanto pelas questões de saúde como pelas ecológicas”, salienta o secretário Thiessen.

Estímulo, segurança e qualidade de vida

A iniciativa da Prefeitura de Aracaju estimula a prática de atividade física e contribui para a qualidade de vida dos aracajuanos, como observa Amanda de Jesus Gomes, ciclista moradora do bairro Atalaia que costuma utilizar a área aos sábados há aproximadamente um ano. Como ciclista, reconhece a importância do espaço para a prática da modalidade.

“Nós, enquanto ciclistas, trabalhamos com a direção defensiva. Então, se tem um espaço que disponibiliza e tem esse propósito, acabamos pedalando com mais tranquilidade”, diz. “Atividade física é tudo, e eu sou apaixonada! Amanhecer ouvindo o canto dos passarinhos e fazer a prática esportiva nessa área contribui 100% para a minha qualidade de vida”, destaca.

Ela ainda ressalta o desejo de que o projeto seja ampliado para outras regiões. “Com áreas destinadas ao ciclismo em toda a cidade, teríamos a oportunidade de ter mais adeptos à prática, contribuindo até para o meio ambiente”, explica.

Usuário do espaço há mais tempo, o ciclista Nelson Eron enfatiza a importância do fomento à prática esportiva. “O estímulo é extremamente importante porque o ciclismo contribui para uma melhora da qualidade de vida. Além disso, é uma área mais segura aos praticantes dessa atividade”, afirma.

Lucas Santos Matos, que geralmente utiliza o espaço para praticar corrida, também reconhece a importância de a Prefeitura manter esta iniciativa. “A Prefeitura fez um ótimo trabalho aqui”, diz. “Eu venho todos os sábados correr, e já perdi sete quilos, que foi uma felicidade enorme. Saúde é alegria”, conta. Ela ainda elogia a segurança que os agentes da SMTT proporcionam ao local. “O monitoramento da SMTT nos dá garantia de segurança”, complementa.

Brisa Xavier, advogada moradora da região, faz parte do grupo de ciclistas que frequenta a área com frequência. “Essa iniciativa nos permite conhecer e explorar a cidade por meio dos espaços públicos com uma boa infraestrutura e segurança”, conta.

Foto: Ascom/Sejesp