Atlético Gloriense, Confiança e Sergipe vencem no campeonato sergipano no fim de semana

O último fim de semana do mês de fevereiro, também foi de bola rolando pelo Campeonato Sergipano da Série A1, um jogo pela 5ª rodada e duas partidas pela 7ª rodada movimentaram a competição. O Sergipe recebeu na arena Batistão, em Aracaju, a equipe do Lagarto. Os visitantes abriram o placar no primeiro tempo com gol do atleta Gabriel Duarte. No segundo tempo, o Sergipe conseguiu a virada com gols de Wendel Lomar e Kaio Felipe. O confronto foi válido pela 5ª rodada. Final: Sergipe 2×1 Lagarto.

Pela 7ª rodada no município de Porto Real do Colégio, em Alagoas, o América de Propriá teve pela frente a equipe do Confiança. O time azulino goleou e venceu por 4×0, com gols de Negueba, Renan Gorne (2x) e Rafael. No alto sertão sergipano, o Atlético Gloriense enfrentou o Maruinense no estádio Editon Oliveira. O touro do sertão venceu por 1×0, com gol do atacante Fábio Júnior.

A rodada teve início na noite de ontem entre Itabaiana x Falcon. O tricolor serrano venceu por 2×1, com gols de João Victor e Gustavo Tonoli. O gol do Falcon foi marcado pelo atacante Abner. O estadual segue e essa rodada será encerrada no dia 16 de março. Acompanhe os confrontos:

05/03 (sábado)

7ª rodada

16h – FreiPaulistano x Lagarto, estádio Jairton Menezes, em Frei Paulo

16/03 (quarta-feira)

7ª rodada

20h15 – Sergipe x Boca Júnior, arena Batistão, em Aracaju

Foto: Lucas Almeida

Fonte FSF