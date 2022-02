Feriadão com brincadeiras e diversão para a família no RioMar Aracaju

Ô abre alas para a programação momesca do RioMar Aracaju no feriadão. Na Praça de Eventos Rio, duas atrações fazem a alegria da família neste Carnaval. Ancorado em um mar com mais de 250 mil bolinhas, o Navio Pirata é uma diversão e tanto para crianças de 3 a 12 anos. A bordo da embarcação, os pequenos marujos podem explorar os três níveis do navio brincando no labirinto, escorregador e escalada.

O passaporte para essa viagem incrível custa 30 reais e dá direito a 30 minutos de diversão. Crianças menores necessitam de acompanhamento de um responsável adulto, enquanto estiverem no brinquedo. Para segurança dos pequenos, toda a estrutura do barco é protegida com telas de isopor.

Para os mais jovens e adultos a dica neste Carnaval é o Karaokê da Folia. Por lá, além de soltar a voz com os sucessos carnavalescos, a galera encontra um espaço para criar as famosas dancinhas do TikTok, com ring light, decoração e iluminação especial disponíveis. Para segurança de todos, após o uso, os acessórios utilizados são higienizados e a máscara só será dispensada no momento da atuação no karaokê. O acesso à brincadeira é mediante apresentação de cadastro na plataforma RioMar Aracaju Online. Ah! E os cantores levam um copo com frases divertidas para casa!

As duas atrações estão localizadas na Praça de Eventos Rio e funcionam de segunda a sábado das 10h às 22h e aos domingos e feriados, das 12h às 21h.

Fonte assessoria

Foto_Divulgação