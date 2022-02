Um homem de 31 anos foi morto a tiros na manhã deste domingo (27) após ser perseguido por quatro homens na Rua Arapiraca, no município de Maruim.

Segundo a Polícia Militar, os elementos perseguiram a vítima de carro, efetuaram os disparos e, em seguida, fugiram do local. As motivações do crime ainda são desconhecidas.

O Instituto Médico Legal foi acionado e recolheu o corpo.

Quem tiver alguma informação é si ligar para o disque-denúncia através do número 181.

Foto ilustração