Itabaiana vence Falcon na abertura da 7ª rodada do Sergipão

A sexta-feira (25/02) que marca o início do carnaval em 2022, também foi marcada pela abertura da 7ª rodada do Campeonato Sergipano da Série A1. No município de Itabaiana, na região agreste do estado, o tricolor da serra recebeu a jovem equipe do Falcon no estádio Etelvino Mendonça.

Com a bola rolando o Itabaiana foi superior principalmente no primeiro tempo e venceu a partida por 2×1, com gols de João Victor e Gustavo Tonoli. O gol do Falcon foi marcado pelo atacante Abner. Com a vitória, a equipe tricolor segue na liderança do Grupo A, com 19 pontos e matematicamente garantiu vaga nas semifinais do Sergipão 1Xbet.

O estadual segue neste fim de semana com jogos da 5ª e 7ª rodadas. Acompanhe os confrontos:

26/02 (sábado)

7ª rodada

15h15 – América de Propriá x Confiança, estádio Miguel Queiroz, em Porto Real do Colégio

16h30 – Atlético Gloriense x Maruinense, estádio Editon Oliveira, em Nossa Senhora da Glória

5ª rodada

16h – Sergipe x Lagarto, arena Batistão, em Aracaju

05/03 (sábado)

7ª rodada

16h – FreiPaulistano x Lagarto, estádio Jairton Menezes, em Frei Paulo

16/03 (quarta-feira)

7ª rodada

20h15 – Sergipe x Boca Júnior, arena Batistão, em Aracaju

Foto: Aragão Fotografia

Fonte FSF