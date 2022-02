Policiais do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual da Polícia Militar (BPRv) prenderam neste domingo (27) o condutor da motocicleta por embriaguez ao volante, por descumprimento da Lei Seca.

As informações são de que ele foi abordado durante uma fiscalização na rodovia SE-230 no município de Nossa Senhora das Dores.e ao realizar o teste do etilômetro constatou 0,44mg/l de álcool.

O motociclista recebeu voz de prisão e foi conduzido a delegacia de Itabaiana.