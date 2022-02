Uma mulher de 69 anos morreu após cair do 12º andar de um edifício localizado em um residencial, no Bairro Atalaia, em Aracaju.

O fato foi registrado no final da tarde deste domingo (27) e as primeiras informações são de que a idosa teria se aproximado da varanda do apartamento quando acabou caindo, morrendo no local.

Uma equipe da polícia técnica foi acionada para atender a ocorrência e Instituto de Medicina Legal de Sergipe (IML) recolheu o corpo que já foi liberado para o sepultamento.