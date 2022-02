Plenária estadual do partido Unidade Popular, UP aprova a pré-candidatura do professor Aroldo Félix ao governo de Sergipe

Foram reunidos nesta quinta-feira (24) militantes do partido Unidade Popular que aprovaram a indicação do Prof. Aroldo Félix ao governo de Sergipe. Em novembro de 2021, no seu 2° Congresso Nacional, a UP já havia aprovado o nome de Léo Péricles como pré-candidato à Presidência da República.

Aroldo Félix é militante, fundador do partido Unidade Popular pelo Socialismo, foi membro do Diretório Nacional e, atualmente, membro do Diretório Estadual de Sergipe.

Em 2002 ingressou no movimento estudantil, foi eleito para o Diretório Central dos Estudantes (DCE) por duas vezes, em 2004 e 2006, sendo nesta última eleito Presidente do DCE.

Participou ativamente das principais lutas sociais desde o início da sua militância no movimento estudantil e posteriormente no movimento sindical docente, construindo o Movimento Luta de Classes (MLC).

Ajudou a construir, junto com moradores sem teto organizados pelo Movimento de Luta nos Bairros Vilas e Favelas (MLB), em 2020, a ocupação João Mulungu no centro de Aracaju, bem como a campanha de resistência pela libertação das/os sete companheiras/os presas/os após o brutal despejo das famílias da ocupação João Mulungu, em 2021.

Tem 39 anos, é casado há 17 anos, é pai, professor concursado, Engenheiro Químico, mestre e doutor em Engenharia Química e pesquisador da área de Energias Renováveis.

Desde o início da sua militância política, sempre foi um defensor do Poder Popular e do Socialismo. Nunca acreditou que a saída para essa grave crise do sistema capitalista em que vivemos se dará pela conciliação de classes, entre trabalhadores e patrões, ou seja, entre os explorados e exploradores, como alguns defendem. Aponta que a saída para fome, desemprego e miséria da população é a união, organização e luta dos trabalhadores para conquista do poder político e econômico do nosso país.

Ao ter seu nome aprovado na Plenária Estadual da UP realizada no último dia 24/02, Prof. Aroldo Félix destacou: “Nossa pré-candidatura será pautada nas questões de maior sensibilidade para a população sergipana mais humilde. Vamos construir um programa popular em diálogo com o povo nas periferias, com as entidades representativas das/os trabalhadoras/es e de setores estratégicos compromissados com a população mais carente do nosso Estado. Além de denunciar os descasos com a gestão pública estadual e municipais, apontando as possíveis saídas para os problemas prioritários do nosso povo pobre e trabalhador”.

“Reafirmamos que nosso objetivo principal é combater o avanço do fascismo em Sergipe, do racismo, do machismo e da misoginia, da LGBTfobia e de todo tipo de opressão. Pautaremos o desenvolvimento socioeconômico com base na preservação do meio ambiente e do fortalecimento das energias renováveis. Combateremos as privatizações e lutaremos pela reestatização das empresas estratégicas. O orçamento participativo será o norte para os investimentos públicos, ou seja, nosso governo será com O POVO e PARA O POVO”.

Foto assessoria

Por Rodrigo Cerqueira