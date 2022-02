Polícia Militar prende suspeito e apreende drogas em Lagarto

Policiais do Grupamento Especial Tático de Motos do 7º Batalhão (Getam/7º BPM) prenderam na última sexta-feira (25) um homem por suspeita de tráfico de drogas no Bairro Estação, em Lagarto, região Centro/Sul de Sergipe. Mais de 40 pedras de craque foram apreendidas.

Os policias tomaram conhecimento que um homem, já conhecido no meio policial, realizava tráfico de drogas no Bairro Estação. Ao chegarem ao local, a equipe visualizou três homens em atitude suspeita sentados em uma esquina da Rua C. Assim que perceberam a aproximação policial os homens apresentaram nervosismo. Um deles saiu rapidamente e entrou em uma residência, não obedecendo a ordem de parada dos militares.

Foram encontradas quatro pedras de craque atrás da porta. Em cima de uma cama havia um saco plástico contendo 40 pedras da mesma droga e uma balança de precisão.

O suspeito e os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Lagarto.

Com informações e foto PM/SE