Trabalho da Prefeitura garante limpeza das praias de Aracaju

No último final de semana de janeiro, a rápida ação da equipe da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) para recolher mais de 185 toneladas de vegetação aquática que chegaram às praias de Aracaju chamou a atenção para um serviço realizado diariamente pela Prefeitura de Aracaju e que, muitas vezes, passa despercebido para a população: o monitoramento e limpeza da região litorânea da capital.

O presidente da Emsurb, Luiz Roberto Dantas, afirma que a limpeza da faixa de areia é uma ação de rotina, que garante o conforto da população e que as praias de Aracaju continuem sendo um ponto de atração turística. “Agora, quando estamos na alta estação do verão, o trabalho é intensificado, pois o fluxo é maior. Mas a manutenção das praias é uma ação periódica, realizada todos os dias ao longo do ano”, ressalta.

O trabalho de monitoramento e limpeza da faixa litorânea é realizado por duas equipes fixas, que atuam diariamente para garantir a manutenção das praias. O diretor de operações da Emsurb, Bruno Moraes, informa que essas equipes realizam a limpeza mecânica e manual do trecho litorâneo, iniciando na Coroa do Meio e seguindo até a Praia do Viral.

“Dispomos de uma máquina saneadora, que consiste em um trator com uma grade que funciona como uma peneira gigante, separando o lixo da areia e levando esse material recolhido através de uma esteira para a caçamba. Além disso, temos o trabalho feito pelos agentes de limpeza, com gadanhos e a coleta manual dos dejetos”, detalha Bruno.

Em casos excepcionais, como aconteceu com a chegada das plantas aquáticas na faixa de areia, ou em períodos de eventos, as equipes são ampliadas para garantir a realização célere do serviço de limpeza.

Ação coletiva

Apesar das lixeiras e bituqueiras instaladas ao longo das orlas de Aracaju, destaca Bruno, há também o descarte irregular, principalmente nos pontos sem bares. “Nesses locais, onde a população monta suas barracas, encontramos um volume de dejetos descartados irregularmente maior. Isso acontece porque na região dos bares, os comerciantes são orientados pela equipe da Emsurb a coletar esse lixo e fazer a manutenção do espaço”, esclarece.

Para evitar o descarte irregular de lixo nas praias, o que provoca problemas ambientais, Bruno orienta que os frequentadores levem um saquinho para recolher o lixo e quando chegar ao estacionamento deposite esses dejetos em uma das lixeiras mais próximas.

O presidente da Emsurb reforça que a manutenção das praias limpas é um esforço coletivo. “A administração municipal tem feito sua parte, mas é necessário que os donos de bares, comerciantes, a população e os turistas colaborem, não descartando resíduos na praia”, salienta.

Educação ambiental

Além do trabalho operacional desenvolvido pela Emsurb, a Prefeitura de Aracaju, através da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Sema), realiza ações periódicas de conscientização ambiental.

“A equipe de Educação da Sema mantém um calendário de ações de conscientização ao longo do ano percorrendo as praias e realizando atividades nas escolas. Além disso, desenvolvemos o projeto Praia Limpa, que chama a população a participar da preservação ambiental”, salienta o secretário do Meio Ambiente, Alan Lemos.

O resultado desse trabalho articulado envolvendo manutenção e educação ambiental é notável por quem visita a capital e levou Aracaju a ser destaque nacional por ter praias com ótimo índice de balneabilidade.

Foto: Felipe Goettenauer/Ascom/Emsurb