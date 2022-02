UPL recebe pela segunda vez o Selo Mais Integridade, do Ministério da Agricultura

Referência global em soluções para a agricultura sustentável, a UPL Brasil teve seu trabalho reconhecido – pelo segundo ano consecutivo – com o Selo Mais Integridade, concedido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). A entrega do selo à empresa, que é uma das quatro maiores do setor de soluções agrícolas no país, aconteceu em 23 de fevereiro.

Entregue durante o evento na sede da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), em Brasília, o Selo Mais Integridade foi instituído em 2018 com o objetivo de fomentar, reconhecer e premiar as práticas de integridade por empresas e cooperativas do agronegócio sob a ótica da responsabilidade social, sustentabilidade e ética. As empresas ainda precisam se comprometer em mitigar fraudes, subornos e corrupção.

“É uma honra para a UPL receber, mais uma vez, o Selo Mais Integridade. Essa renovação do reconhecimento reforça a continuidade e o fortalecimento de nossos compromissos globais com a sustentabilidade, a responsabilidade social e a ética”, afirma Rogério Castro, CEO da UPL Brasil. No evento, o executivo assinou um Pacto pela Ética, Integridade, Responsabilidade Social e Sustentabilidade e Uso Adequado da Marca.

“Tema cada vez mais relevante no mundo, o conceito de ESG – sigla em inglês que engloba responsabilidades ambiental, social e de governança – é o pilar que baseia o nosso trabalho e o nosso progresso na missão de auxiliar a produção sustentável de alimentos para a população”, complementa Rogério Castro.

A ministra Tereza Cristina destacou, durante a cerimônia, que o agronegócio brasileiro cada vez mais tem se baseado em integridade, sustentabilidade e compromisso social. “Desde que iniciamos o projeto, estamos totalmente alinhados às boas práticas de ESG”, comentou, ao entregar o selo a 17 empresas. “Com grande satisfação saúdo a todas as empresas premiadas pelo esforço em manter firme seu propósito íntegro de gestão mesmo diante dos desafios impostos pela pandemia”.

Boas práticas

O Programa Aplique Bem, desenvolvido pelo Instituto Agronômico (IAC) e realizado há 15 anos em parceria com a UPL, também foi premiado pelo Ministério da Agricultura. O comitê gestor do Selo Mais Integridade selecionou a iniciativa como uma das três melhores Boas Práticas na categoria Responsabilidade Social. A missão do programa é mudança do comportamento do homem do campo por meio de treinamentos, a produtores e funcionários de empresas agrícolas, na correta aplicação de defensivos agrícolas em diferentes cultivos. O programa impactou mais de 75 mil pessoas, de forma gratuita, em quase todos os estados do território nacional.

“Estamos muito honrados em ter esse importante trabalho reconhecido pelo Mapa. Afinal, o modelo adotado pelo Aplique Bem, inédito no Brasil, é eficaz e essencial para uma agricultura sustentável. O programa com cinco laboratórios itinerantes que percorrem o país, levando a sala de aula até o campo, o que permite a fixação do aprendizado por meio da prática. A iniciativa, inclusive, já foi ‘exportada’ para sete países da América Latina, da Ásia e da África”, explica Liria Hosoe, gerente de registros e relações públicas governamentais da UPL Brasil.

Seleção rigorosa

Os ganhadores do selo foram submetidos a um rigoroso processo de avaliação por um conceituado painel de membros do setor privado e público do Comitê Gestor do Selo. Como parte da avaliação, os candidatos tiveram que demonstrar um sólido programa de conformidade, compartilhando ações concretas tomadas para promover o ambiente ético e fornecimento de treinamento específico para os colaboradores para garantir a aplicação das diretrizes éticas nas atividades diárias.

O comitê é composto por membros do Mapa, da Apex-Brasil, da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e da Controladoria-Geral da União (CGU). Na esfera privada, participam das avaliações a Alliance for Integrity, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), a Confederação Nacional da Indústria (CNI), o Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) e o Instituto Rede Brasil do Pacto Global.

Sobre a UPL

A UPL é uma fornecedora global de produtos e soluções agrícolas sustentáveis, com receita anual superior a US $ 5 bilhões. Somos uma empresa orientada por um propósito. Através do OpenAg™, estamos focados em facilitar o progresso de toda a cadeia de produção agrícola. Estamos construindo uma rede de conexões que está reimaginando a sustentabilidade, redefinindo a maneira como a indústria pensa e trabalha, de forma inovadora, aberta a novas ideias e novas soluções, enquanto atuamos fortemente em direção à nossa missão de tornar todo alimento mais sustentável. Como uma das maiores empresas de soluções agrícolas do mundo, nosso robusto portfólio consiste em produtos biológicos e soluções tradicionais de proteção de cultivos, com mais de 14.000 registros. Estamos presentes em mais de 130 países, com mais de 10.000 colaboradores globalmente. Para mais informações sobre nosso portfólio integrado de soluções para toda a cadeia de produção de alimentos, desde o tratamento de sementes até a mesa do consumidor, incluindo serviços e tecnologias digitais, visite upl-ltd.com/br/ e siga a UPL no LinkedIn, Instagram e Facebook.

