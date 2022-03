Carro da Vacina retornará ao Santa Maria na próxima quinta-feira

Além da vacinação contra a covid-19 ofertada nas Unidades Básicas de Saúde, drive no Parque da Sementeira e nos três shoppings da cidade, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), segue com o cronograma da vacinação itinerante, com o carro da vacina percorrendo os bairros da capital com os menores índices de imunizados. Nos dias 3 e 4 de março, o carro da vacina retornará ao bairro Santa Maria. Na primeira ação nesse bairro, foram imunizadas 922 pessoas.

Na quinta-feira, dia 3, o carro da vacina passará pelas imediações da Paróquia São Rafael Arcanjo. Já no dia 4, sexta-feira, o roteiro contemplará as imediações do Colégio Estadual Dr. Jugurta Barreto de Lima. A vacinação itinerante é realizada das 8h às 12h e das 14h às 17h.

“O bairro Santa Maria foi o primeiro local escolhido quando iniciamos essa ação itinerante percorrendo a cidade. O cronograma seguiu em outras localidades, a exemplo dos bairros Centro, Aruana, Jabotiana e Industrial, e retornará ao Santa Maria para ampliarmos a cobertura vacinal naquela região. Alertamos as pessoas que a ação é itinerante, e quem não tiver a oportunidade de se vacinar no carro, poderá buscar o serviço em uma das 44 Unidades Básicas ou demais pontos da cidade”, explica o coordenador do Programa Municipal de Imunização da SMS, Yuri Belchior.

Para ter acesso à vacinação no carro da vacina (Dose 1, Dose 2 ou Dose de Reforço) basta ter idade acima de 6 anos, apresentar cartão de vacinação, comprovante de residência de Aracaju e documento com foto.

Cobertura vacinal

A campanha de imunização contra a covid-19 já superou a marca de 89,83% da população vacinada a partir dos 5 anos de idade com a primeira dose, o que representa 561.176 pessoas. Já com a segunda dose, 491.763 pessoas completaram o esquema vacinal.

Foto Marcelle Cristinne