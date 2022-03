Durante fim de semana, carnaval em Pirambu teve paredões e aglomeração, mostra redes sociais  

Em Pirambu, as recomendações feitas pelo Comitê Técnico-Científico no sentido de evitar aglomerações para não aumentar o número de contaminados pelo vírus da covid-19, foi ignorado.

O carnaval é uma festa tradicional no município de Pirambu e o arrastão do trio elétrico pelas praias é uma marca da festa de momo.

Sobre as aglomerações, pelo menos é o que pode se ver durante todo o fim de semana naquele município, quando as redes sociais mostraram uma verdadeira multidão e nenhum tipo de proteção no que se refere o uso de máscaras e álcool em gel.

Em nota, a prefeitura de Pirambu informou que está proibido a partir das 18h, o uso de paredões ou qualquer tipo de equipamento de som e que “tal medida se faz necessária para melhorar ainda mais a segurança dos munícipes e o respeito aos decretos em vigor. Informamos ainda que só serão permitidos a realização de eventos após esse horário das festas que possuam prévia e efetivamente autorização da Secretaria Estadual da Saúde”.

Pirambu está entre os municípios sergipanos que atingiram a marca de 75% da população imunizada com duas doses de vacinas contra a covid-19, o que garante a permissão do Governo do Estado para realizar festas.

Nos eventos a partir de 200 pessoas em ambientes internos e de 300 em ambientes externos, só será permitido o acesso de pessoas que tenham recebido a 1ª dose e a 2ª dose ou a dose única do imunizante contra a Covid-19.

Foto redes sociais