Inovação é o caminho para a construção de um futuro empreendedor, diz presidente do BNI SE

Apesar das sinalizações de recuperação econômica, o Brasil ainda vivencia um cenário de incertezas no campo econômico em 2022, considerando vários fatores políticos e sociais, a exemplo das eleições presidenciais. Esse é o entendimento do empresário e diretor executivo do BNI (Business Network International) Brasil, em Sergipe, Marco Lobão. “Para além dos incentivos fiscais, o nosso Estado precisa expandir as suas vantagens competitivas de atração de negócios”, declarou.

Para ele, é importante compreender questões como, por exemplo, qual é o potencial da economia sergipana para a ampliação e desenvolvimento de novos negócios; e os desafios e tendências do empreendedorismo no país. “Tem um elemento nesse processo que precisa ser considerado: o marketing de referência. Ele fomenta e melhora o ambiente de negócios, fazendo com que você encontre pessoas que tenham afinidade com a sua marca, serviços ou produtos. E o resultado disso se traduz em três palavras: confiança, credibilidade e rentabilidade”, afirmou Lobão.

Esse cenário de negócios é visto com clareza no BNI, a maior organização de networking de negócios do mundo. “Hoje, são mais de 284 mil membros em 74 países e inúmeros nichos profissionais diferentes que são referenciados de forma qualificada e fecham negócios, alavancando as suas empresas. Aqui nós temos dois grupos, o Cajueiro e o Protagonista, com cerca de 60 membros que têm apresentado relevantes resultados”, destacou Marco Lobão, ressaltando que agora, mais do que nunca, os empresários precisam fazer networking e construir relacionamentos para oxigenar e permanecer no mercado.

Por Katia Santana