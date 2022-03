Missa de 7º dia de Paulinha Abelha será nesta quarta-feira na Igreja Matriz, em Simão Dias

Nesta quarta-feira de Cinzas (02), será celebrada a missa de 7º dia da cantora Paulinha Abelha, vocalista da banda Calcinha Preta. A missa será realizada às 19 horas na Igreja Matriz de Senhora Santana, no município de Simão Dias, sua terra natal.

Entenda

Paulinha Abelha morreu na noite da última quarta-feira (23), em decorrência de um quadro de comprometimento multissistêmico. A cantora apresentou agravamento de lesões neurológicas, constatadas em ressonância magnética, e associada a coma profundo. Foi iniciado protocolo diagnóstico de morte encefálica, que confirmou hipótese após exames clínicos e complementar específicos.

Quem foi Paulinha Abelha

Natural do município de Simão Dias, no interior de Sergipe, Paula de Menezes Nascimento Leça Viana, trabalhou com pai comercializando em feiras livres. Começou a carreira como cantora profissional na banda Panela de Barro, onde fez dupla com o cantor Daniel Diau.