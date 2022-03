Ana Beatriz Nogueira descobre câncer inicial no pulmão e vai operar

No ar em “Um lugar ao Sol”, Ana Beatriz Nogueira descobriu um câncer em estágio bem inicial. Ela teve influenza, precisou fazer uma tomografia e, no exame, achou um pequeno tumor no pulmão. A atriz vai operar e, em maio, quando começam as gravações de “Olho por olho”, estará liberada para o trabalho. Ana, que esteve em cartaz no teatro e na televisão sem interrupções desde que a pandemia começou, já está reservada para a novela de João Emanuel Carneiro.

Em 2018, em entrevista à coluna, revelou ser portadora de esclerose múltipla e contou como lida com a doença. Durante a pandemia, ela precisou redobrar os cuidados com a saúde.

Na trama das 21h, ela interpreta Elenice. A personagem será diagnosticada com mal de Alzheimer. Com o agravamento da doença, acabará internada numa clínica. No fim da história, se nada mudar, ela morrerá por complicações da Covid.