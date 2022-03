Carro da Vacina retornará ao Santa Maria na próxima quinta-feira

Nesta quinta-feira (03), o carro da vacina passará pelas imediações da Paróquia São Rafael Arcanjo. Já no dia 4, sexta-feira, o roteiro contemplará as imediações do Colégio Estadual Dr. Jugurta Barreto de Lima. A vacinação itinerante é realizada das 8h às 12h e das 14h às 17h.

Para ter acesso à vacinação no carro da vacina (Dose 1, Dose 2 ou Dose de Reforço) basta ter idade acima de 6 anos, apresentar cartão de vacinação, comprovante de residência de Aracaju e documento com foto.

Cobertura vacinal

A campanha de imunização contra a covid-19 já superou a marca de 89,83% da população vacinada a partir dos 5 anos de idade com a primeira dose, o que representa 561.176 pessoas. Já com a segunda dose, 491.763 pessoas completaram o esquema vacinal.