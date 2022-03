Ciosp registra mais de 10,8 mil ligações durante o período de carnaval

O Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) divulgou, nesta quarta-feira (2), o balanço dos acionamentos ao telefone 190 durante o período de carnaval em Sergipe. No período carnavalesco de 2022 foram registradas 4.858 ocorrências no Ciosp, o que representa um aumento de 12,87% em relação ao carnaval de 2021. No período, foram 10.891 ligações para o Ciosp.

De acordo com o levantamento feito pelo Ciosp, os casos de perturbação do sossego representaram 2.458 chamados ao Ciosp, número 21,6% maior do que a quantidade de acionamentos que ocorreram no mesmo período em 2021 – quando aconteceram 2.022 ligações ao 190.

Já no que se refere ao descumprimento de medidas sanitárias, no período de carnaval de 2022 foram registrados 31 chamados ao Ciosp, enquanto que no mesmo período do ano passado foram 186 acionamentos. Houve uma redução de 83,3% na quantidade de registros de infração de medida sanitária em Sergipe.

O major Daniel Couto, diretor do Ciosp, destacou que no período de carnaval foi dada atenção especial ao atendimento às ligações de perturbação de sossego e cumprimento das medidas sanitárias.

“Isso se deve à flexibilização dos decretos por conta de um razoável controle da pandemia, isso fez com que as pessoas se confraternizassem mais, mas alguns abusam dos instrumentos sonoros, com gritarias e algazarra”, revelou o diretor do Ciosp.

O major ressaltou também o pedido para que as pessoas se atentem à convivência tranquila entre as pessoas. “O Ciosp recomenda a empatia por parte dessas pessoas que vão se valer da utilização de instrumentos sonoros. Tenha empatia e pergunte ao vizinho se o som está incomodando para poder baixar e utilizar em uma altura razoável”, solicitou.

O Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) continua à disposição para o atendimento dessas situações e também de outras ocorrências que estejam configuradas como crime. A população pode acionar o Ciosp por meio do telefone 190, a qualquer momento do dia ou da noite.

Fonte e foto SSP