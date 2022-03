Em três dias, Emsurb recolhe 71 toneladas de resíduos na região litorânea de Aracaju

Além dos mutirões para manutenção da limpeza e conservação dos bairros durante o Carnaval, as equipes da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) se dirigiram até a região litorânea, onde foram recolhidas, em três dias de operação, 71 toneladas de lixo.

Desde sábado (26), mais de 40 agentes se concentraram na extensão de faixa de areia entre a Coroa do Meio e o Viral para o pronto atendimento às demandas ocasionadas pela intensa movimentação de banhistas e em bares e restaurantes das orlas da Atalaia e Sul.

As atividades foram otimizadas com o auxílio de contentores, caixas estacionárias e uma máquina saneadora, que remove pequenos resíduos a uma profundidade de até 20 cm.

“As plantas aquáticas que ainda chegam às nossas praias, conhecidas popularmente por sargaço, também foram removidas de forma manual de modo a garantir o conforto para os que se dirigem às praias nos dias de descanso prolongado”, informou o diretor de Operações, Bruno Moraes.

A regularidade na limpeza pública também foi percebida em outras localidades da capital. Nos bairros Santo Antônio, Santa Maria, Ponto Novo, São José dos Náufragos e Porto Dantas a mobilização ocorreu através dos serviços de capinação, varrição e roçagem mecanizada. A coleta domiciliar de lixo ocorreu normalmente.

“Para esta terça, 1° de março, ponto facultativo nos órgãos estadual e municipal, o cronograma seguirá sem alterações e com reforço no quantitativo de agentes”, pontuou o diretor.

Com relação ao funcionamento das seis Estações de Entrega Voluntária de Resíduos Sólidos (Ecopontos), Bruno informou que todas estão abertas ao público, das 7h às 12h e das 13h às 17h. “Já o programa Cata Treco atendeu o Porto Dantas ontem e na quinta (3) e sexta-feira (4), circulará pelo bairro Coroa do Meio”, acrescentou.

Mercados

Os serviços de conservação dos espaços públicos gerenciados pela Emsurb foram realizados também, nesses dias, de forma intensificada, nos mercados Maria Virgínia Leite Franco, no Centro, e no Vereador Milton Santos, no conjunto Augusto Franco.

No Maria Virgínia, o maior e mais movimentado mercado da capital, as equipes iniciaram a higienização ainda no domingo, após o fechamento do espaço. Na segunda, com o apoio da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), houve a desobstrução da rede de esgoto externa, além da lavagem geral das bancas e piso.

“Nesta terça, o serviço será complementado com a dedetização, desratização e lavagem dos setores de carnes, pescados e da calçada do Virginia”, informou o diretor de Espaços Públicos, Bira Rabelo.

O diretor lembrou que os mercados estão fechados ao público nesta terça-feira, 1°, e serão reabertos a partir das 6h de quarta-feira (2).

Foto:Ascom Emsurb