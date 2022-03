Um homem de 36 anos foi assassinado a tiros na Praça Antonio Carlos Barbosa, situada no Bairro São Cristóvão em Itabaiana. As informações são de que a vitima estava em liberdade provisória desde setembro do ano passado.

O homem já havia sido preso várias vezes e possuía passagens pelo sistema prisional pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, entre outros.

A polícia está investigando o caso.