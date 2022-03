MNSL atende quatro vitimas de violência sexual, sendo um, maior de idade, durante o carnaval

A Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (MNSL), referência na assistência às mães e aos bebês de alto risco, atendeu, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), 168 pacientes, no período de 25 de fevereiro a 01 de março. Desses, 93 internamentos que resultaram em 79 partos e 75 pacientes que receberam altas após avaliação. A instituição contabilizou durante o período citado, quatro atendimentos para vitimas de violência sexual, sendo um, maior de idade. É o que aponta o relatório gerencial da MNSL, nesta quarta-feira.

De acordo a gerente do Pronto Socorro, Mércia Carina Pena Fonseca, a MNSL trabalha com sistema de classificação de risco, em que as gestantes são avaliadas, transferidas ou liberadas para o pré-natal. A Unidade realizou ainda, quatro transferências de pacientes para outras maternidades com perfil de baixo risco, melhorando a assistência da Unidade e servindo aos pacientes.

“Toda equipe prestou o mais eficiente atendimento durante o período carnavalesco. O empenho dos servidores foi primordial para garantir a assistência a todas as pessoas que procuraram a Unidade”, disse Mércia Fonseca.

No Centro Cirúrgico da maternidade, foram contabilizados no período 79 partos, três curetagens e uma cirurgia em recém-nascido. Informou a gerente do Centro Cirúrgico, Amanda Nabuco Oliveira.

A MNSL conta com uma equipe multiprofissional e qualificada, composta por médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais e demais membros de apoio assistencial, que trabalha porta aberta, durante 24h, de domingo a domingo. A MNSL fica localizada na Avenida Tancredo Neves, 5.700, é a referência para as vítimas de violência sexual, tanto na capital quanto no interior do estado. O telefone de contato para o Serviço de Atendimento às Vítimas de Violência Sexual da MNSL é (79) 3225-8679.

