OAB Sergipe promove audiência púbica sobre vacinação infantil contra a Covid-19 nesta 5ª

Com o objetivo de promover a discussão e esclarecer dúvidas entre operadores do Direito e profissionais da saúde, quanto a vacinação infantil contra a Covid-19, as Comissões de Direito Médico e Saúde e da Infância, Adolescência e Juventude da OAB Sergipe irão promover uma audiência pública nesta quinta-feira, 3, a partir das 16h, no Plenário da Ordem.

O evento, que contará com dois painéis, separados por profissionais da saúde e da área jurídica, será dividido em palestras nos períodos das 16h às 18h, e um segundo momento inteiramente dedicado a tirar dúvidas dos participantes sobre o assunto, das 18h às 19h.

A audiência pública será presidida pela advogada Carolina Teixeira, presidente da Comissão de Direito Médico e Saúde da OAB Sergipe. Compõem a mesa do painel da saúde três participantes: Marco Aurélio Goes, infectologista e diretor de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde de Sergipe; Ana Jovina Barreto, médica pediatra, presidente da Sociedade Sergipana de Pediatria, além de Ricardo Scandian, médico anestesiologista e Conselheiro do Conselho Federal de Medicina, tendo como mediadora e debatedora a advogada Thaísa Ribeiro, presidente da Comissão da Infância, Adolescência e Juventude da OAB Sergipe.

No painel jurídico a mesa será composta pela promotora de Justiça da 8ª Promotoria dos Direitos do Cidadão especializada na tutela coletiva da Infância e Adolescência, Maria Lilian Mendes Carvalho e pelo procurador do Estado de Sergipe, José Paulo Veloso. A mediação será realizada pelo advogado e presidente da Comissão de Estudos Constitucionais da OAB Sergipe, Marcel Fortes.

Foto: Prefeitura de Aracaju

Por Innuve Comunicação

Ascom OAB/SE